Nicolas Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Zalazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Zalazar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Zalazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Zalazar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Zalazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Zalazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Zalazar 29 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Mauricio Zalazar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Zalazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Nicolas Zalazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Zalazar'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Zalazar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicozalazar.33/

Nicolas Zalazarboyu ve yaşı kaç

Nicolas Zalazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Zalazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Zalazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Zalazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo II

30 Temmuz 2018 yılında Rafaela

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo II

27 Temmuz 2019 yılında All Boys

15 Eylül 2020 yılında Platense

2 Eylül 2021 yılında Bursaspor

8 Temmuz 2022 yılında Defensa

Nicolas Zalazar kimdir

Nicolas Zalazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Zalazar şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Zalazar nereli

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