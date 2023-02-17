Nicolo Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolo Abazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolo Abazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolo Abazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolo Abazi 12 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolo Abazi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolo Abazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolo Abazi'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolo Abazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolo Abazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolo Abazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolo Abazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Team Ticino U21

9 Eylül 2020 yılında Vastese

25 Ocak 2021 yılında FC Chiasso

Nicolo Abazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolo Abazi şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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