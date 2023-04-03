Nicolo Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolo Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolo Marino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolo Marino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolo Marino 10 Nisan 2004 tarihinde Rossano şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolò Andrea Marino şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolo Marino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini gestionecalciatori.it yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolo Marino'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicolo Marino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolo Marino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19
Nicolo Marino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolo Marino şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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