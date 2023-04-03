Nicolo Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolo Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicolo Marino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolo Marino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.