Nicu Namolovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicu Namolovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicu Namolovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicu Namolovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicu Namolovan 28 Ocak 2002 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicu Namolovan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nicu Namolovan'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicu Namolovan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/namolovan28/

Nicu Namolovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicu Namolovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicu Namolovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicu Namolovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Dacia Buiucani

Nicu Namolovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicu Namolovan şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Nicu Namolovan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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