Nicusor Bancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicusor Bancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicusor Bancu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicusor Bancu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicusor Bancu 18 Eylül 1992 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicuşor Silviu Bancu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicusor Bancu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Nicusor Bancu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 14 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Nicusor Bancu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicusor Bancu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicusor Bancu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicusor Bancu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicusor Bancu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Olt Slatina

14 Temmuz 2014 yılında Univ. Craiova

Nicusor Bancu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicusor Bancu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Nicusor Bancu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 2 gol atmıştır.

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