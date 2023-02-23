Nicusor Brincoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicusor Brincoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicusor Brincoveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicusor Brincoveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicusor Brincoveanu 15 Nisan 2006 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicușor Bogdan Brîncoveanu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicusor Brincoveanu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AS FC Buzau U19 futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nicusor Brincoveanu'nin AS FC Buzau U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicusor Brincoveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicusor Brincoveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor
31 Aralık 2022 yılında FC Buzau U19
Nicusor Brincoveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicusor Brincoveanu şuan AS FC Buzau U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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