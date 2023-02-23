Nicusor Brincoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicusor Brincoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicusor Brincoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicusor Brincoveanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.