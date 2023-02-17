Niels Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Hahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niels Hahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niels Hahn 24 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niels Hahn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Niels Hahn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niels Hahn'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niels Hahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niels Hahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niels Hahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niels Hahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2014 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Niels Hahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niels Hahn şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niels Hahn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SVg Pitten (2006-)

Avusturya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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