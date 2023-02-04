Niels Nkounkou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Nkounkou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Nkounkou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niels Nkounkou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niels Nkounkou 1 Kasım 2000 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Niels Patrick Nkounkou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niels Nkounkou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Niels Nkounkou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niels Nkounkou'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niels Nkounkou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nielsnkounkou/?hl=com

Niels Nkounkou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niels Nkounkou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niels Nkounkou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niels Nkounkou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Marseille U19

1 Temmuz 2018 yılında Marsilya B

2 Temmuz 2020 yılında Everton

31 Ağu 2021 yılında Standard Liège

30 Haziran 2022 yılında Everton

27 Ağu 2022 yılında Cardiff

13 Ocak 2023 yılında Everton

14 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2023 yılında Everton

Niels Nkounkou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niels Nkounkou şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niels Nkounkou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cergy Pontoise FC (2006-2015, 2016), FC Rouen 1899 (2015), Entente Sannois Saint-Gratien (2016-2017), Stade Brestois 29 (2017), Olympique Marseille (2017-2018)

Fransa Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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