Niels Verhelst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Verhelst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Verhelst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niels Verhelst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niels Verhelst 8 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niels Verhelst Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niels Verhelst, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niels Verhelst'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niels Verhelst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niels Verhelst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Niels Verhelst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niels Verhelst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KVC Winkel Sp.

Niels Verhelst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niels Verhelst şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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