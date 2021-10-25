Nigâhban ne demek, TDK'ya göre Nigâhban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nigâhban ne demek? Nigâhban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nigâhban kelimesi. Peki nigâhban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nigâhban nedir, nigâhban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NİGÂHBAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nigâhban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nigâhban kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre nigâhban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gözleyen, bekçi



NİGÂHBAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti / Cehennemler kudursa ölmez nigâhbanıyız

