Niğde Anadolu FK-Sakaryaspor:1-2
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, sahasında Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Ünal Doğru (xx), Kenan Özcan (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Enes Kalyoncu (xx), Mustafa Hakkı Peker (xx), Berkehan Biçer (xx), Metehan Yılmaz (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk.70 Atalay Yıldırım x), Mustafa Emirhan Özyaşar (xx), Fatih Ateş (xx) (Dk.61 Enis Durak (x), Altar Han Hidayetoğlu (xx) (Dk.89 Hakkı Yıldız (x), Embiya Ayyıldız (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xxx), Ömer Özdemir (xxx), Özgür Kedikli (xxx), Abdulaziz Solmaz (xxx), Taşkın İlter (xxx), Berk İsmail Ünsal (xxx) (Dk.78 Yaser Hacımustafaoğlu (xx), Okan Baydemir (xxx) (Dk.60 Alparslan Demir xx), Bekir İrtegün (xxx), Fatih Aydın (xxx), Denis Taşkesen (xxx), Can Değirmencioğlu (xxx) (Dk. 46 Onur Dervişler (xx)
GOLLER: Dk.57 Fatih Ateş (Niğde Anadolu FK) - Dk.33 Berk İsmail Ünsal, Dk.81 Yaser Hacımustafaoğlu) (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK) - Denis Taşkesen, Berk İsmail Ünsal, Özgür Kedikli (Sakaryaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, sahasında Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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