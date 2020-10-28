Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Niğde Anadolu - Kocaelispor mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde, 5 maçın sonunda 10 puana ulaşan Körfez ekibi, 5. sırada bulunuyor. Ligde 3 maçtır üst üste kazanan Kocaelispor, 3 maçtır üst üste kazanamayan Niğde Anadolu deplasmanına konuk olacak. Niğde Anadolu ligde, 6 maçta 4 puan toplayabildi ve 16. sırada yerini aldı. Peki, Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyz Grup 7. hafta maçında Niğde Anadolu ile Kocaelispor karşılaşıyor. Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek. Mustafa Hakan Belder'in yardımcılıklarını ise Kadir Kantekin ve Cengizhan Öztürk üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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