Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. 5. hafta oynanacak zorlu mücadelenin detayları haberimizde mevcut. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 4'de 4 yapan Manisa Futbol Kulübü, 12 puanla sıralamanın zirvesinde bulunuyor. Niğde Anadolu ise 4 maçta 4 puan topladı ve 13. sırada yer alıyor. İyi gidişini sürdürmek isteyen Manisa ekibi, Niğde deplasmanında da galibiyetin favorisi olarak görülüyor. Peki, Niğde Anadolu - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NİĞDE ANADOLU - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ligde 4 maçtır kazanan Manisa, Niğde Anadolu deplasmanına çıkıyor. Zorlu mücadele bugün saat 15.00'de başlayacak. Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadelenin hakemi, Yunus Dursun olacak. Yunus Dursun'un yardımcılıklarını ise Suat Fidan ve Recep Korkmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Niğde Anadolu - Manisa FK maçı da bugün saat 15.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

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