Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir esnaf gezilerini sürdürüyor.

Niğde'de toptan gıda, temizlik, ıtriyat ve hırdavat gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnafın sorunlarını tek tek dinleyip not alan Başkan Özdemir, esnaftan gördüğü ilgiden de memnun kaldığını söyledi.

Esnafın taleplerinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiği talimatını veren Başkan Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını dinleyip onlara çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sorunlarını dinledik, isteklerini ve taleplerini aldık. Her zaman esnafımızın yanında olacağız esnafımız için her şeyin en güzelini yapmaya hazırız. Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz esnaf kardeşlerimize destek vermeye, sorunlarını çözmeye hazırız. Sadece seçimlerden önce değil, seçimlerden sonra göreve geldiğimiz günden bu yana esnaflarımızı ziyaret ederek de esnaf kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: İHA