Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 10 Kasım Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Eşsiz fedakarlıklarıyla, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla başarılı bir lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yollardan başarı ve zaferlerle dönmeyi başarmış ve müşterek bir ideal etrafında toplanan milletimizle Cumhuriyeti kurmuştur. Bizlerde bize armağan edilen tarihimizi, zaferler sonrası Cumhuriyetle taçlandırılmış bu toprakları ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerini her koşulda yaşatma kararlılığı ile her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşan ülkemize canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geleceğe daha büyük ümitlerle bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA