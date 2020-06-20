Niğde Belediyesi Haziran ayı Meclis toplantısı yapıldı

Pandemi süreci sebebi ile uzun bir aradan sonra Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında haziran ayı meclis toplantısı yapıldı.

Niğde Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkanlığında toplandı. Mecliste 36 madde görüşülüp, karara bağlandı. Niğde Belediyesi Haziran ayı meclisi, Niğde Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Vatandaşlara açık olarak www.nigde.bel.tr adresinden de canlı yayınlanan Belediye Meclis toplantısında korona virüs tedbirleri gereği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan toplantıya yoklama ve belediyemiz meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Mart/2020 toplantısının 04.03.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti okunarak başlandı. Belediye birimlerinin 2019 yılı faaliyet raporu okundu. Belediye Meclisi Haziran Ayı çalışmalarının son gününde imar maddeleri ve komisyon raporlarının tek tek görüşülüp karara bağlanması, encümen üyelerinin seçimi, Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi, İmar Komisyon üyelerinin seçimi, Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon üyelerinin seçimi, Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Komisyon raporları ,teklifler görüşüldü.Toplantı dilek ve temennilerle son buldu. Gündemdeki maddeler görüşülerek karar verildikten sonra Haziran ayı çalışmalarını tamamlayan Niğde Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısının 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 15:00'de gerçekleştirilmesine karar verdi.

Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile yapılan toplantı tamamlanmış olup, gündemde bulunan konular karara bağlandı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir burada yaptığı konuşmasında; "Meclis toplantımıza iştirak eden meclis üyelerimize teşekkür ediyor, aldığımız kararların ülkemize, ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Kaynak: İHA