Niğde Belediyesi’den Aşure İkramı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Niğde Belediye Başkanlığı, aşure ikram programlarının ilkini Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirdi. Muharrem ayı nedeniyle Niğde belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen Salı Pazarında 17 Eylül Salı günü, Perşembe Pazarında 19 Eylül Perşembe günü, Gönül Kapısı Önü ( Paşa Camii Karşısı) 20 Eylül Cuma günü, Pazartesi Pazarında 23 Eylül Pazartesi günü aşure ikramları gerçekleştirecek.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanında Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen aşure ikram programı AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'un yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştiren ve tek tek ilgilenerek Muharrem aylarını tebrik eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Geleneksel Aşure ikramlarımızla Muharrem ayının bereketini hep birlikte, bir arada yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Muharrem Ayının İslam Alemine hayırlar getirmesini ve manevi lezzet ve güzelliklere vesile olmasını temenni ettiğimiz aşure ikramlarımıza belirlediğimiz dört ayrı bölgede belirlenen tarih ve saatte tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA