Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Niğde Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, uyum sürecini sorunsuz atlatabilmeleri için okul bahçelerinde renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Niğde Belediyesi, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, uyum sürecini sorunsuz atlatabilmeleri için okul bahçelerinde renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Kent merkezindeki ilkokullara oyun grupları monte eden Niğde Belediyesi, öğrencilere pamuk şeker ikram ediyor. Öğrencilerin okul fobisini yenebilmelerine imkan sağlamak için yapılan etkinliklerde, minikler doyasıya eğleniyor.

Okula yeni başlayan öğrencilerin iyi bir oryantasyon döneminden geçmesini sağlamak hedefiyle, Niğde Belediyesi ekipleri tarafından ilkokulların bahçelerine şişme oyun grupları konuldu. Öğrencilerin okula alışma sürecinde yaşadıkları kaygı ve endişeleri atabilmeleri için gerçekleştirilen etkinliklerde, aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmaları ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

" Eğitime desteğimiz devam edecek'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok iyi şartlarda eğitim alabilmeleri noktasında, Niğde Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çocukların okula alışma süreci olarak tanımlanan oryantasyon döneminde, Niğde Belediyesi olarak bu noktada üzerlerine düşen tüm görevleri fazlasıyla yerine getirmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Özdemir; "Bu etkinlikler, çocuklarımızın okula uyum sürecini daha kolay atlatmalarına yardımcı olurken aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirmelerini sağlamaktadır. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Niğde Belediyesi olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Niğde Belediyesi’nden miniklerin oryantasyon sürecine katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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