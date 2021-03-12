Niğde Bor Nüfusu 2020 - 2021 | Bor İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Niğde Bor Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde Bor nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Bor nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bor ilçesinin bağlı bulunduğu Niğde ilinde 362 bin 71 kişi yaşamaktadır. Niğde ili 7234 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,45 (km²) si Bor ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde Bor nüfusu 41 bin 116 kişidir.

Niğde Toplam Nüfusu Kaçtır?

362 bin 71 kişidir.

Bor İlçe Nüfusu Kaçtır?

41 bin 116 kişidir.

Bor Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19 bin 117 kişidir.

Niğde Bor Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bor İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,56115 Enlem : 34,56115

Bor İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Niğde iline bağlı bulunan Bor ilçesinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Bor ilçesinin bağlı olduğu Niğde İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bor ilçesinin bağlı olduğu il olan Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020