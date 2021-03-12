Niğde Çiftlik Nüfusu 2020 - 2021 | Çiftlik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Niğde Çiftlik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Niğde Çiftlik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Niğde Çiftlik nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çiftlik ilçesinin bağlı bulunduğu Niğde ilinde 362 bin 71 kişi yaşamaktadır. Niğde ili 7234 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 400 (km²) si Çiftlik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Niğde Çiftlik nüfusu 4 bin 652 kişidir.

Niğde Toplam Nüfusu Kaçtır?

362 bin 71 kişidir.

Çiftlik İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 652 kişidir.

Çiftlik Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

22 bin 211 kişidir.

Niğde Çiftlik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çiftlik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,089649 Enlem : 29,089649

Çiftlik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Niğde iline bağlı bulunan Çiftlik ilçesinin telefon alan kodu 0 388 şeklinde başlamaktadır.

Çiftlik ilçesinin bağlı olduğu Niğde İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çiftlik ilçesinin bağlı olduğu il olan Niğde ilinin plaka kodu 51 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020