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  3. Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 5.1 olarak açıklanan deprem, Konya'dan da hissedilirken kentte bulunan 10 evin hasar gördüğü belirtildi.

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 10 evde hasar oluştu. Evleri ağır hasar gören 2 aile için çadır kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın dün saat 22.08'de merkez üssünü Niğde'nin Bor ilçesi olarak saptadığı 5.1 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi. Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 10 evde hasar meydana geldi.

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, beraberindeki heyetle mahallede incelemede bulunup, evi hasar gören ailelerle görüştü. Ağır hasarlı olan ve evlerine girilmesine izin verilmeyen 2 ailenin, evlerinin önüne Emirgazi Belediyesi tarafından barınmaları için çadır kuruldu.

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Ailesiyle çadıra yerleşen Ayhan Özay, "Evde televizyon izlerken, birden evin hasırından tozlar döküldüğünü ve lambanın sallandığını görünce dışarıya koştuk. Bu sırada elektrikler kesildi. Korku içinde kendimizi dışarı zor attık. Komşulara koştum, acaba yıkılan ev var mı diye. Şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan kurtulduk. Lakin evlerde çatlaklar meydana geldi" diye konuştu.

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Niğde depremi Konya'yı da sarstı: 10 ev hasar gördü

Berna Akkaya
Editör


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