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  3. Niğde ilçe ilçe 2020 nüfusları

Niğde ilçe ilçe 2020 nüfusları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre, Niğde'nin nüfusu 362.861 olarak belirlendi.

Niğde ilçe ilçe 2020 nüfusları 116

ALTUNHİSAR 2020 NÜFUS

İlçe Nüfusu: 12.961    

Erkek: 6.552  

Kadın: 6.409

 