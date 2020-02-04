Niğde ilçe ilçe 2020 nüfusları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Buna göre, Niğde'nin nüfusu 362.861 olarak belirlendi.

1 6 ALTUNHİSAR 2020 NÜFUS İlçe Nüfusu: 12.961 Erkek: 6.552 Kadın: 6.409