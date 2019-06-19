Niğde motifleri işlenecek müzede sergilenecek

Geleneksel sanatlardan el dokuması halıcılığın korunması ve tanıtımı amacıyla Niğde Valiliği öncülüğünde 1972 yılında kurulan Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği, hem unutulmaya yüz tutmuş el dokuması halıcılık sanatını yaşatıyor hem de 30 kadına gelir kapısı oluyor.

25 yılda 160 bin metrekare halı dokunan Birlikte siparişe göre üretim yapılıyor ve üretilen halılar Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere bir çok ülkeye gönderiliyor.

Anadolu motifleri ve Türk kültürüne göre dokunan halılar Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği tarafından 2001 yılında başlatılan "Geleneksel Niğde Halıları Projesi" sayesinde de Niğde'ye ait yaklaşık 100 desen yeniden çizilerek arşivleniyor.

Arşivlenen bu desenlerden 50'si dokundu, sayı tamamlandığında Geleneksel Niğde Halılarının tamamı halı müzesinde sergilenecek.

Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği çalışmaları ile ilgili bilgi veren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek birliğin 1972 yılında kurulduğunu ve birliğe Niğde İl Özel İdaresi, 21 belediye ve 34 köyümün üye olduğunu söyledi.

Amacın geleneksel el sanatlarından olan halıcılığı yaşatmak ve genç nesillerimize aktarmak olduğunu söyleyen Vali Yılmaz Şimşek, "Birlik sayesinde de kadınlarımızın istihdamına, aile bütçelerine katkıda bulunuyoruz. Biz bu çalışmalarımızı Halk Eğitim ve bazı firmalarımızla iş birliği halinde yürütüyoruz. Firmalar buraya hem motif siparişi veriyorlar hem de malzeme desteği sağlıyorlar. Usta öğreticilerimizin gözetiminde de kursiyerlerimiz bu halıları dokuyorlar. Bu atölyemizde de şuanda yaklaşık 30 kadın istihdam edilmiş durumda" dedi.

2005 yılında Kuveyt Sarayından alınan bir sipariş üzerine Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük tek parça halısının Niğde Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği'nde dokunduğunu da belirten Vali Şimşek, "Birliğin yürüttüğü çalışmalardan bir tanesi de Niğde motiflerini tespit edip bunları dokutmak . Halıcılık, El Sanatlarını Geliştirme ve Yayma Birliği Biz bu anlamda 100 adet Niğde motifi tespit ettik ve bu motiflerin her biri için birer Niğde Halısı dokundu ve şuanda bu halılarımız atölyemizde bulunmakta. İnşallah önümüzdeki günlerde bir halıcılık müzesinde bunları sergilemeyi düşünüyoruz ve bu zenginliğimizi bu geleneksel el sanatının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalarını devam ettirecektir" dedi.

Kursiyerler ise yaptıkları açıklamada halı dokumayı atölyede öğrendiklerini bu sayede de gelir elde ettiklerini söylediler.

Kaynak: İHA