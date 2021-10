Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı. Bunun ardından söz konusu üniversitede eğitim gören öğrenciler ve bünyesinde bulunan personellerin yanı sıra vatandaşta Uslu'nun biyografik bilgilerini merak etti. Peki, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın biyografisi...

NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN USLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE PROF. DR. MUSTAFA BERKTAŞ'IN BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Hasan Uslu, 2020 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde MYO/Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2016 ve 2018 yılları arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde MYO/Yüksekokul Müdürü olarak çalışmıştır. 2016-2017 yıllarında da aynı üniversitede Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yıllarında İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Aynı yıllarda aynı üniversiteye Dekan olarak gelmiştir. 2010-2012 yıllarında da Beykent Üniversitesi'ne Bölüm Başkan Yardımcısı olarak gelmiştir.

Uslu hakkında yeterli biyografi bilgileri bulunamamaktadır.

Eğitim Bilgileri

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK (DR)

Tez adı : Bazı hidroksi karboksilik asitlerin sulu çözeltilerinden ayrılmasının incelenmesi 2005-2009

Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK (YL) (TEZLİ)

Tez adı : Bazı hidroksi karboksilik asitlerin sulu çözeltilerinden ayrılmasının incelenmesi 2002-2005



Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR./ 1998-2002

Yönetilen Tezler

EMRE MÜSELLİM

Yüksek Lisans

Sağlık sektörü çalışanlarının yaşadığı iş kazaları: Özel bir hastane üzerine araştırma 2021

EBUBEKİR EKİNCİ

Doktora

Bazı Biyoteknolojik Asitlerin Modifiye Edilmiş Grafen Oksit ile Ayrılmasının İncelenmesi 2021

ABDULLAH YILMAZ

Yüksek Lisans

Aile motivasyonunun iş kazalarını önlemedeki etkisinin incelenmesi 2019

ONUR YILDIRIM

Yüksek Lisans

Konut tasarımlarının ergonomik açıdan incelenmesi 2019

EMEL ÖZYILDIZ

Yüksek Lisans

Sağlık sektöründe çalışanlar için mesleki risk ve hastalıklara yaklaşım, optimal bilgi ve farkındalık 2019

ARİ MURAD AKTOKMAKYAN

Yüksek Lisans

Rüzgar ölçüm direklerinde kurulum, bakım ve söküm işleri tehlike kaynaklarının belirlenmesi ve kontrol listesinin hazırlanması 2019

ERDEM HASRET

Doktora

Küçük moleküllü organik asitlerin sulu çözeltilerinden reaktif ekstraksiyonla ayrılmasının incelenmesi 2018

NİL PEHLİVANOĞLU

Yüksek Lisans

Tepkimeli özütleme yöntemi ile karboksilik asitlerin saflaştırılması 2010

Projeler

TÜBİTAK PROJESİ

Tekstil Sektörüne Yönelik altematif (NBR) Hammaddesinin Geliştirilerek Mekanik Mukavemeti 8-5 C Derecede Flekso Değeri vb) Arttırılmış Suni Deri Malzemenin Geliştirilmesi (01.11.2015-31.08.2016)

TÜBİTAK PROJESİ

Ulusal propolİs karakter harİtasının çıkarılması ve propolis ekstraksiyon sisteminin prototipinin geliştirilmesi (01.08.2014-31.05.2015)

TÜBİTAK PROJESİ

Beton Sanayine Yönelik Olarak Hiper (3. Nesil) Akışkanlaştırıcı Malzemenin Geliştirilmesi (01.06.2015-30.04.2016)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

KARBOKSİLİK ASİTLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN REAKTİF ÇÖZÜCÜLERLE EKSTRAKSİYONU VE MODELLENMESİ (01.06.2006-01.06.2009)



TÜBİTAK PROJESİ

Patoloji laboratuvarlarına yönelik kesikli damıtma metoduyla çalışan dolgu tipi kolonlu destilasyon cihazı (01.01.2014-30.06.2014)

İDARİ GÖREVLER

MYO/Yüksekokul Müdürü NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2020-

Rektör Yardımcısı İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2018-2019

Yönetim Kurulu Üyeliği İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018

Dekan İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018

Rektör Yardımcısı İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018

Dekan İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018

MYO/Yüksekokul Müdürü İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2018

Dekan Yardımcısı İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017

Bölüm Başkan Yardımcısı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2010-2012

MAKALELER

Reactive extraction of cis,cis-muconic acid from aqueous solution using phosphorus-bonded extractants, tri-n-octylphosphineoxide and tri-n-butyl phosphate: Equilibrium and thermodynamic studyDEMİR ÖZGE, GÖK ASLI, USLU HASAN, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Separation and Purification Technology - Doi: 10.1016/j.seppur.2021.118899

2021

Effect of temperature and production method on some quality parameters of fermented carrot juice (Shalgam)TANGÜLER HASAN, Çankaya Akkız, AĞÇAM ERDAL, USLU HASANUluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Food Bioscience - Doi: 10.1016/j.fbio.2021.100973

2021

Reactive Extraction as an Intensifying Approach for the Recovery of Organic Acids from Aqueous Solution: A Comprehensive Review on Experimental and Theoretical StudiesKumar Sushil, Pandey Shitanshu, Wasewar Kailas, AK NAMIK, USLU HASANUluslararası - Hakemli - SSCI - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/acs.jced.0c00405

2021

EKMEK ÜRETİMİNDE EKŞİ MAYA ÜZERİNE TAZE MEYVELERİN KULLANIMIYıldız Bihter, ÇAKICI AVNİ, YAPRAK USLU DİLEK, USLU HASANUlusal - Hakemli - TR DİZİN - Özgün Makale - Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Doi: 10.28948/ngumuh.756207

2020

Removal of highly toxic Cd(II) metal ions from aqueous medium using magnetic nanocomposite: adsorption kinetics, isotherm and thermodynamicsAlqadami Ayoub Abdullah, Naushad Mu., Ahamad Tansir, Algamdi Mohammad, Alshahrani Ahmed, USLU HASAN, Shukla Sudheesh K.Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.5004/dwt.2020.25108

2020

Measurement and Correlational Study of Phase Equilibria in Aqueous Solutions of N,N-Dimethylacetamide with 1-Pentanol and 1-Hexanol at 298.15 and 308.15 Klami Nassima,merzougi abdulkerim,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA

2020

Study on Oxalic Acid Extraction by Tripropylamine: Equilibrium and Computational COSMO-SAC AnalysisUSLU HASAN,baykal Esma,GÖK ASLI,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,Santos DheiverUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA

2020

Protic ionic liquid plus water interactions studied by 1D NOESY NMR spectroscopySantos Dheiver,Santos Maria,Barison Andersson,USLU HASAN,Datta Dipaloy,Mattedi SilvanaUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.03.017

2019

Comparison of Extractability of Oxalic Acid from Dilute Aqueous Solutions Using Dioctylamine and Trioctylphosphine OxideHasret Erdem,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.8b01155

2019

Separation of Levulinic Acid Using Polymeric Resin, Amberlite IRA-67USLU HASAN,Datta Dipaloy,Santos Dheiver,Ozturk MuhsinUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.9b00137

2019

Reactive separation of p-nitro phenol (PNP) from aqueous solution using tri-n-butyl phosphate: equilibrium and COSMO-RS studiesKumari Anju,Gaur Ankur,USLU HASAN,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496395.2018.1552294

2019

Extraction of Propionic Acid from Aqueous Solutions Using Tri-n-octylphosphine Oxide and Dioctylamine in Different SolventsUSLU HASAN,Hasret Erdem,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.9b00447

2019

Study on the Biocompatible Solvent Systems for the Reactive Extraction of Itaconic AcidDatta Dipaloy,Chomal Neha,USLU HASAN,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.9b00342

2019

Extraction of Citric Acid and Maleic Acid from Their Aqueous Solutions Using a Phosphorus-Bonded Extractant, Tri-ITnIT-octylphosphineoxide, and a Secondary Amine, DioctylamineHasret Erdem,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.7b00562

2018

Synergistic effect of fluorinated hexane as diluent of fluorinated octanol for salicylic acid extractionWu Xue,Chang Zhidong,Yuan Junchao,Feng Jingge,USLU HASAN,Li WenjunUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - Doi: 10.1016/j.jiec.2017.09.042

2018

Recovery of Lactic Acid from Dilute Aqueous Solutions Using a Binary Mixture of Tri-n-octylphosphine Oxide (TOPO) or Dioctylamine (DOA) with Different SolventsUSLU HASAN,Hasret Erdem,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.8b00857

2018

Influence of fluorinated extractant aggregation in diluent on extraction of salicylic acid: Evidence from equilibrium, SAXS and molecular dynamics simulationWu Xue,Chang Zhidong,Feng Jingge,Dang Hui,USLU HASAN,Li WenjunUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - Doi: 10.1016/j.jiec.2018.05.026

2018

Prigogine-Flory-Patterson evaluation of systems with ionic liquids plus water or methanol: A study of specific interactionsSantos Dheiver,Bamufleh Hisham S.,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2018.01.008 2018

Separation of copper ion (Cu2) from aqueous solution using tri n butyl phosphate and di 2 ethylhexyl phosphoric acid as extractantsGhosh Amritendu,Datta Dipaloy,USLU HASAN,Bamufleh Hisham S.,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2018.03.007

2018

Production and Recovery of Pyruvic Acid: Recent Advancespal dharm, keshav amit, Kumari Anju, Majumder Subhajit, USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of The Institution of Engineers (India): Series E - Doi: 10.1007/s40034-017-0101-4

2017

Adsorptive Separation of Lead (Pb2) from Aqueous Solution Using Tri-n-octylamine Supported MontmorilloniteDatta Dipaloy,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.6b00716

2017

Evaluation of extractability of 2,4,6-trinitrophenol by secondary amine extractant in alcohols: Equilibrium and molecular dynamic studyUSLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - Doi: 10.1016/j.seppur.2016.09.027

2017

Solvent Polarity Effect when Amberlite-LA2 Is Used in the Extraction of Picric AcidUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.6b00970

2017

Zn2 Ion Adsorption from Aqueous Solution Using Montmorillonite Clay Impregnated with Tri-n-octylamineUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.7b00254

2017

Strategy for extractant residual reduction: Experimental and computational investigation of fluorinated phosphateWu Xue,Chang Zhidong,Blamo Benjamin John,Yuan Junchao,USLU HASAN,Ryong Choe CholUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2017.06.026

2017

Equilibrium Data on the Reactive Extraction of Picric Acid from Dilute Aqueous Solutions Using Amberlite LA-2 in KetonesUSLU HASAN,MARTI MUSTAFA ESENUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.7b00226 2017

Adsorption of levulinic acid from aqueous solution by Amberlite XAD-4Datta Dipaloy,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2017.03.084

2017

Adsorption Studies of Lactic Acid by Polymeric Adsorbent Amberlite XAD-7: Equilibrium and KineticsUSLU HASAN,Majumder SubhajitUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.6b01062

2017

Reactive extraction of pimelic (heptanedioic) acid from dilute aqueous solutions using trioctylamine in decan-1-olMARTI MUSTAFA ESEN,Zeidan Hani,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2016.02.039

2016

Effect of Solvent and pH on the Extraction of Carbolic Acid from Aqueous Solution by TOMACUSLU HASAN,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.5b01089

2016

Reactive Extraction of Phenol from Aqueous Solution Using Trioctylmethylammoniumchloride and Trioctylamine in Nonane and Isoamyl alcoholUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - WATER AIR AND SOIL POLLUTION - Doi: 10.1007/s11270-016-2897-9

2016

Extraction equilibria of 2,4,6-Trinitrophenol by (amberlite LA2ester) solventsUSLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2016.07.002 2016

Extractive Separation of Pentanedioic Acid by Amberlite LA-2 in Various SolventsUSLU HASAN,Bamufleh Hisham S.,keshav amit,pal dharm,DEMİR GÖKSELUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.6b00141

2016

Extraction of Picric Acid from Wastewater by a Secondary Amine (Amberlite LA2) in Octan-1-ol: Equilibrium, Kinetics, Thermodynamics, and Molecular Dynamics SimulationUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INDUSTRIAL ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH - Doi: 10.1021/acs.iecr.5b04750

2016

Separation of chromium (VI) from its liquid solution using new montmorillonite supported with amine based solventUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Azizian SaeidUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2016.01.023

2016

Separation of 2,4,6-trinitrophenol from aqueous solution by liquid-liquid extraction method: Equilibrium, kinetics, thermodynamics and molecular dynamic simulationUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Santos Dheiver,Bamufleh Hisham S.,BAYAT CUMAUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - Doi: 10.1016/j.cej.2016.04.080

2016

Extraction of levulinic acid using tri-n-butyl phosphate and tri-n-octylamine in 1-octanol: Column designDatta Dipaloy,MARTI MUSTAFA ESEN,USLU HASAN,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS - Doi: 10.1016/j.jtice.2016.07.002

2016

Investigation of Ternary Phase Diagrams of (Water plus Butyric Acid plus Phenyl Acetate) at Different TemperaturesBayazıt Kayhan,USLU HASAN,GÖK ASLI,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,Santos Dheiver,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.5b00950

2016

Separation of Organic and Inorganic Compounds for Specific ApplicationsUSLU HASAN, dragomir yankov, Wasewar Kailas, Azizian Saeid, Ullah Najeeb, Ahmad WaqarUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemistry - Doi: 10.1155/2015/698259

2015

Stoichiometric and Spectroscopic Study of Reactive Extraction of Phenylacetic Acid with Tri-n-Butyl PhosphateKumar Athankar Kanti, Varma Mahesh N, Wasewar Kailas, Shende Diwakar Z, USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Chemical and Biochemical Engineering Quarterly - Doi: 10.15255/CABEQ.2014.2045

2015

Status of the Reactive Extraction as a Method of SeparationDatta Dipaloy,Kumar Sushil,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Derleme Makale - JOURNAL OF CHEMISTRY - Doi: 10.1155/2015/853789

2015

A comparative study for adsorption of carbolic acid by synthetic resinsUSLU HASAN,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - MEMBRANE AND WATER TREATMENT 2015

Separation of Penicillin G from Fermentation Broth Using N,N-Dioctyloctan-1-amine Extractant in Different DiluentsUSLU HASAN,Günyeli Seyhan,ilbay Zeynep,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496395.2014.967408

2015

Investigations on the Reactive Extraction of Glyoxylic Acid by Amberlite-LA2 Dissolved in Alcoholic DiluentsUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496395.2015.1067229 2015

Extractability of Fumaric Acid by Tributyl Amine (TBA) in Ketones and AlcoholsGemici Ayşegül,USLU HASAN,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.5b00398

2015

Efficiency of fluorinated alcohol for extraction of organic acid from its dilute aqueous solution: A molecular optimization study of extractantLuo Yuhong,Chang Zhidong,Blamo Benjamin John,Wu Xue,Hussain Muhammad,USLU HASAN,Li Wenjun,Liu Shixiang,Sun Changyan,Hua ChaoUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY - Doi: 10.1016/j.jfluchem.2015.10.001

2015

Effect of Diluents on the Extraction of Fumaric Acid by Tridodecyl Amine (TDA)Gemici Ayşegül,USLU HASAN,GÖK ASLI,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je500999m

2015

Reactive extraction of acrylic acid using trioctylamine (TOA) in versatile diluentsTUYUN AMAÇ FATİH,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.1080/19443994.2014.911707

2015

Efficiency of fluorinated alcohol for extraction of organic acid from its dilute aqueous solution: A model studyLuo Yuhong,Chang Zhidong,Wu Xue,USLU HASAN,Li Wenjun,Hua Chao,Liu Shixiang,Sun Changyan,Im SunjongUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY - Doi: 10.1016/j.jfluchem.2015.08.010

2015

Intensification of picolinic acid extraction with tri-n-butylphosphate and tri-n-octylamine in three different diluentsDatta Dipaloy,USLU HASAN,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH DESIGN - Doi: 10.1016/j.cherd.2015.01.013

2015

Extractive Separation of Benzylformic Acid with Phosphoric Acid Tributyl Ester in CCI4, Decanol, Kerosene, Toluene, and Xylene at 298 KKumar Athankar Kanti,Wasewar Kailas,Varma Mahesh N,Shende Diwakar Z,USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je500943m

2015

Investigation of Extraction of 4-Oxopentanoic Acid by N,N-Dioctyloctan-1-amine in Six Different Diluents: Equilibrium StudyKumar Sushil,USLU HASAN,Datta Dipaloy,Rarotra Saptak,Rajput KusumaUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je501154g

2015

Reactive extraction of phenol from aqueous solution using tri-octylamine dissolved in alkanes and alcoholsUSLU HASAN,Datta Dipaloy,Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - Doi: 10.1016/j.molliq.2015.10.004

2015

Adsorptive Separation of Cu2 from an Aqueous Solution Using Trioctylamine Supported MontmorilloniteDatta Dipaloy,USLU HASAN,Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/acs.jced.5b00413

2015

Experimental and Theoretical Investigations on the Reactive Extraction of Itaconic 2 Methylidenebutanedioic Acid Using Trioctylamine N N Dioctyloctan 1 amineUSLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je501131j 2015

Extraction Equilibria of Gibberellic Acid by Tridodecylamine Dissolved in AlcoholsUSLU HASAN, Datta Dipaloy, Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je500773w

2014

Investigation of Extraction of Phenol from Wastewater Using N,N-Didodecyl-1-dodecanamine (Tridodecylamine) in BenzeneDatta Dipaloy, USLU HASANUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je500757n

2014

Reactive Extraction of (E)-Butenedioic Acid (Fumaric Acid) by Nontoxic DiluentsUSLU HASAN, Gemici Ayşegül, GÖK ASLI, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je500634s

2014

Adsorptive separation of adipic acid from aqueous solutions by perlite or its composites by manganese or copperUSLU HASAN, DEMİR GÖKSEL, BAYAT CUMA, Bamufleh Hisham S.Uluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Membrane Water Treatment - Doi: 10.12989/MWT.2014.5.4.295 2014

Phase equilibria of (water+butyric acid+butyl acetate) ternary systems at different temperaturesBayazıt Kayhan, GÖK ASLI, USLU HASAN, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Fluid Phase Equilibria - Doi: 10.1016/j.fluid.2014.07.023

2014

Reactive Extraction of Oxoethanoic Acid (Glyoxylic Acid) Using Amberlite-LA2 in Different DiluentsUSLU HASAN, Datta Dipaloy, Kumar SushilUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je5003972

2014

Intensification of Pyridine-3-carboxylic Acid Extraction Using N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-ammonium Chloride in Different Type of DiluentsGünyeli Seyhan, USLU HASAN, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je500280j

2014

Distribution of Penicillin G from the Aqueous Phase to the Organic Phase Using Amberlite LA-2 Extractant in Different DiluentsUSLU HASAN, Günyeli Seyhan, ilbay Zeynep, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je5003362

2014

Separation of Oxoethanoic Acid from Aqueous Solution by N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-ammonium ChloridePehlivanoğlu Nil, USLU HASAN, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je500135e 2014

Effect of Solvent on Reactive Extraction of 2-Methylidenebutanedioic Acid by UsingN-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-ammonium ChlorideGünyeli Seyhan, USLU HASAN, KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİLUluslararası - Hakemli - SCI-Expanded - Özgün Makale - Journal of Chemical & Engineering Data - Doi: 10.1021/je400916r

2014

Extraction of Gibberellic Acid from Aqueous Solution by Trioctyl Amine TOAUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496395.2012.690809

2013

Effect of Temperature and Initial Acid Concentration on the ReactiveExtraction of Carboxylic AcidsUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je4002202

2013

Extraction of D Quinic Acid Using an Amine Extractant in DifferentDiluentsTuyun Amac Fatih , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je2009939

2012

Status of adsorptive removal of dye from textile industry effluentKumar Pradeep , Agnihotri Ruchika , Wasewar Kailas L. , Uslu Hasan , Yoo ChangKyooUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.1080/19443994.2012.719472

2012

LSER modeling of extraction of succinic acid by tridodecylaminedissolved in 2 octanone and 1 octanolInci Ismail , Asci Y. Selim , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - Doi: 10.1016/j.jiec.2011.11.008

2012

Liquid phase equilibria of the system water plus phosphoricacid 1 octanol at T 298 2 308 2 and 318 2 KGilani H. Ghanadzadeh , Gilani A. Ghanadzadeh , Shekarsaraee S.and Uslu H.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2011.12.016

2012

Investigation of efficiency of amberlite XAD 16 on adsorption of2 4 6 trinitrophenol TNPUslu Hasan , Demir GokselUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.5004/dwt.2012.2990

2012

Extraction of Gibberellic Acid from Aqueous Solution by Amberlite LA 2in Different DiluentsUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je300983b

2012

Distribution of Gibberellic Acid from the Aqueous Phase to the OrganicPhaseUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je201337c

2012

A comperative study for adsorption of methylene blue from aqueoussolutions by two kinds of amberlite resin materialsKerkez Ozge , Bayazit Sahika Sena , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.5004/dwt.2012.3261

2012

Reactive Extraction of Cyclic Polyhydroxy Carboxylic Acid UsingTrioctylamine TOA in Different DiluentsTuyun Amac Fatih , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je201311n

2012

Liquid plus liquid equilibrium data of water plus phosphoric acidplus solvents systems at T 308 2 and 318 2 KGilani H. Ghanadzadeh , Gilani A. Ghanadzadeh , Shekarsaraee S.and Uslu H.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS - Doi: 10.1016/j.jct.2012.04.011

2012

Extraction equilibria of picolinic acid from aqueous solution bytridodecylamine TDATuyun Amac Fatih , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION - Doi: 10.1016/j.desal.2010.10.009

2011

Separation of Picric Acid with Trioctyl Amine TOA Extractant inDiluentsUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496395.2010.548347

2011

Investigation of Picolinic Acid Extraction by TrioctylamineTuyun Amac Fatih , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING

2011

Liquid Liquid Equilibria of the Water plus Ethanol plus LinalylAcetate Ternary System at Different TemperaturesGok Asli , Cebeci Fatma , Uslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je101035p

2011

Effect of Diluent on the Extraction of Oxoethanoic Glyoxylic Acid byN N Dioctyloctan 1 amine TOAPehlivanoglu Nil , Uslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je100834d

2011

Comparison of the Efficiencies of Amine Extractants on Lactic Acid withDifferent Organic SolventsBayazit Sahika Sena , Uslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je900446d

2011

Investigation of acrylic acid extractability from aqueous solution usingtridodecyl amine extractantUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION AND WATER TREATMENT - Doi: 10.5004/dwt.2011.2246

2011

Recovery of Picolinic Acid from Aqueous Streams Using a Tertiary AmineExtractantTuyun Amac Fatih , Uslu Hasan , Gokmen Selahattin , Yorulmaz YavuzUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je1012923

2011

Liquid liquid equilibria of water plus butyric acid plus diethylsuccinate or diethyl glutarate or diethyl adipate ternary systemsGok Asli , Kirbaslar S. Ismail , Uslu Hasan , Gilani H.GhanadzadehUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2011.01.012

2011

Adsorption of Lactic Acid from Model Fermentation Broth onto ActivatedCarbon and Amber lite IRA 67Bayazit Sahika Sena , Inci Ismail , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je100634S

2011

Investigation of Adsorption Equilibrium and Kinetics of Propionic Acidand Glyoxylic Acid from Aqueous Solution by AluminaInci Ismail , Bayazit Sahika Sena , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je2000765

2011

Adsorption of Glutaric Acid and Glyoxylic Acid onto Weakly BasicIon Exchange Resin Equilibrium and KineticsBayazit Sahika Sena , Inci Ismail , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je900357d

2010

Extraction of aqueous of malic acid by trioctylamine extractant invarious diluentsUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2009.09.022

2010

Solvent effects on the extraction of malic acid from aqueous solution bysecondary amine extractantUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - Doi: 10.1016/j.seppur.2009.10.006

2010

Performance Study of Pervaporation Reactor PVR for Esterification ofAcetic Acid with EthanolWasewar Kailas L. , Patidar Shyambabu , Agarwal Vijay K. andRathod Ajit , Sonawane Shriram S. , Agarwal Richa V. , Uslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING

2010

Reactive Extraction of Propionic Acid Using Aliquat 336 in 2 Octanol Linear Solvation Energy Relationship LSER Modeling and kinetics StudyKeshav A. , Wasewar K. L. , Chand S. , Uslu H.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY

2010

Extractive Separation of Glutaric Acid by Aliquat 336 in DifferentSolventsPehlivanoglu Nil , Uslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je100348j

2010

Adsorption Equilibrium Data for Acetic Acid and Glycolic Acid ontoAmberlite IRA 67Uslu Hasan , Inci Ismail , Bayazit Sahika SenaUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je900635z

2010

Adsorption of Picric Acid from Aqueous Solution by the Weakly BasicAdsorbent Amber lite IRA 67Uslu Hasan , Demir GoekselUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je100088u

2010

Reactive extraction and LSER model consideration of lactic acid withtripropylamine plus organic solvent systems from aqueous solution atroom temperatureUslu Hasan , Bayat Cuma , Gokmen Selahattin , Yorulmaz YavuzUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - DESALINATION - Doi: 10.1016/j.desal.2008.11.020

2009

Isobaric vapour plus liquid equilibria data for the binary systems toluene plus acetic acid and toluene plus methyl ethyl ketone atatmospheric pressureUslu Hasan , Hasdemir I. Metin , Sipahi NeslihanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS - Doi: 10.1080/00319100802578777

2009

Reactive Extraction of Formic Acid by using Tri Octyl Amine TOAUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496390902775893

2009

Adsorption equilibria of formic acid by weakly basic adsorbent AmberliteIRA 67 Equilibrium kinetics thermodynamicUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL - Doi: 10.1016/j.cej.2009.06.040

2009

A Study on Glutaric Acid Extraction by Tridodecylamine Equilibria andModelsUslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY - Doi: 10.1002/ceat.200900274

2009

Experimental and Modeling Studies on the Extraction of Glutaric Acid byTrioctylaminePehlivanoglu Nil , Uslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je9002021

2009

Investigation of phase equilibria of levulinic acid distribution betweenaqueous phase to organic phase by Aliquat 336 in different modifiersUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS - Doi: 10.1016/j.jct.2009.04.010

2009

Purification of L Malic Acid from Aqueous Solution by a Method ofReactive ExtractionUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je800750q

2009

Comparison of Solid Liquid Equilibrium Data for the Adsorption ofPropionic Acid and Tartaric Acid from Aqueous Solution onto AmberliteIRA 67Uslu Hasan , Inci Ismail , Bayazit Sahika Sena , Demir GoekselUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH - Doi: 10.1021/ie9005639

2009

Phase equilibria of water plus levulinic acid plus dibasic esters ternary systemsUslu Hasan , Gok Asli , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2009.04.017

2009

Adsorption Equilibria of L Tartaric Acid onto AluminaUslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je800976d 2009

Comparative Equilibrium Studies for Citric Acid by Amberlite LA 2 orTridodecylamine TDABayazit Sahika Sena , Uslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je800766p

2009

Reactive Extraction of Levulinic Acid by Amberlite LA 2 ExtractantUslu Hasan , Kirbaslar S. Ismail , Wasewar Kailas L.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je800261j

2009

Reactive Extraction of Formic Acid by Amberlite LA 2 ExtractantUslu Hasan , Bayat Cuma , Goekmen Selahattin , Yorulmaz YavuzUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je8005584

2009

Effect of binary extractants and modifier diluents systems on equilbriaof propionic acid extractionKeshav Amit , Wasewar Kailas L. , Chand Shri , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2008.09.012

2009

Phase equilibria of water plus levunilic acid plus alcohol ternarysystemsUslu Hasan , Goeb Asli , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2008.08.004

2008

Extracion of citric acid in 2 octanol and 2 propanol solutionscontaining tomac An equilibria and a LSER modelUslu H.Uluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING

2008

Investigation of levulinic acid distribution from aqueous phase toorganic phase with TOA extractantUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH - Doi: 10.1021/ie800103u

2008

Equilibrium studies of extraction of levulinic acid by trioctylamine TOA plus ester solventsUslu Hasan , Kirbaslar S. IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je800099a

2008

Reactive extraction of levulinic acid using TPA in toluene solution LSER modeling kinetic and equilibrium studiesUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY - Doi: 10.1080/01496390801941216

2008

Liquid plus liquid equilibria of the water plus tartaric acid plusAlamine 336 plus organic solvents at 298 15 KUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - FLUID PHASE EQUILIBRIA - Doi: 10.1016/j.fluid.2006.12.019

2007

Liquid plus liquid equilibria of the water plus propionic acid plusAliquat 336 plus organic solvents at T 298 15 KUslu Hasan , Inci IsmailUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS - Doi: 10.1016/j.jct.2006.10.001

2007

Isobaric vapour plus liquid equilibria data for the binary systems 1 2 dichloroethane 1 plus toluene 2 and 1 2 dichloroethane 1 plus acetic acid 2 at atmospheric pressureHasdemir I. Metin , Uslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS - Doi: 10.1016/j.jct.2006.12.003

2007

Extraction of citric acid from aqueous solution by means of a long chainaliphatic quaternary amine diluent systemUslu Hasan , Inci Ismail , Kirbaslar S. Ismail , Aydin AlimetUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je600585p

2007

Linear solvation energy relationship LSER Modeling and kinetic studieson propionic acid reactive extraction using alamine 336 in a toluenesolutionUslu HasanUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH - Doi: 10.1021/ie060453y

2006

Partitioning of gluconic acid between water and trioctyl methylammoniumchloride and organic solventsInci I , Uslu H , Ayhan STUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je049560u

2005

Investigation of diluent effect on extraction of citric acid by trioctylmethyl ammonium chloride plus organic solutionsInci I , Uslu HUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je0500680

2005

Extraction of glycolic acid from aqueous solutions by trioctylmethylammonium chloride and organic solventsInci I , Uslu HUluslararası - Hakemli - SCI - Özgün Makale - JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA - Doi: 10.1021/je049677i

2005

BİLDİRİLER

Tripropilamin Kullanarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asidin Reaktif Ekstraksiyonubaykal esma,GÖK ASLI,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASANUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2019) - 31. Ulusal Kimya Kongresi

Tripropilamin Kullanarak Sulu Çözeltilerden Maleik Asidin Reaktif Ekstraksiyonubaykal esma,GÖK ASLI,KIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASANUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2019) - 31. Ulusal Kimya Kongresi

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,GÖK ASLI,USLU HASAN,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2019) - 31. Ulusal Kimya Kongresi

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerinden Maleik Asidin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,GÖK ASLI,USLU HASAN,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2019) - 31. Ulusal Kimya Kongresi

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerinden Maleik Asidin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,GÖK ASLI,USLU HASAN,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2019) - 31. Ulusal Kimya Kongresi

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASAN,GÖK ASLI,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2018) - 31. Ulusal Kimya Kongres

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASAN,GÖK ASLI,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2018) - 31. Ulusal Kimya Kongres

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASAN,GÖK ASLI,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2018) - 31. Ulusal Kimya Kongres

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASAN,GÖK ASLI,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2018) - 31. Ulusal Kimya Kongres

Tripropil Amin Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asitin Reaktif EkstraksiyonuKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,USLU HASAN,GÖK ASLI,BAYKAL ESMAUlusal - Özet bildiri - (10.09.2019 - 13.09.2018) - 31. Ulusal Kimya Kongres

Extraction of Carboxylic Acids from Aqueous Solutions with the Extractant System Solvent/ (Trioctylphosphineoxide or Dioctylamşne or TricineKIRBAŞLAR ŞAH İSMAİL,HASRET ERDEM,USLU HASANUluslararası - Özet bildiri - (01.10.2017 - 05.10.2017) - 10th World Congress of Chemical Engineering

EDİTÖR

Journal of Advanced Chemical EngineeringUSLU HASAN,Smith Joseph D,Tang Junwang,Bhattacharya Raghu N,Narayanan Eshwaran,Angeli Panagiota,Banat Fawzi,Palmisano Giovanni,Brosse Nicolas,Vaiano Vincenzo,Martin Mariano,HUSSAIN RAJA RIZWAN,Tat Tan Kok,Merican Zulkifli M A,Kee Lam Man,dragomir yankov,Maruti Mane Rahul,Chakraborty Chiranjib,Parnian Mohammad Javad,Chawla Neha,Martin Masuell AlbertoUluslararası - Dergi - Yayın Evi: Longdom Group SA -