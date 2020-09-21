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  3. Niğde Valisi Yılmaz'dan deprem açıklaması: 143 evde hasar tespit edildi

Niğde Valisi Yılmaz'dan deprem açıklaması: 143 evde hasar tespit edildi

Son dakika haberi... Nigde Valisi Yılmaz Şimşek, dün Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada," 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Niğde Valisi Yılmaz'dan deprem açıklaması: 143 evde hasar tespit edildi

Son dakika haberi... Nigde Valisi Yılmaz Şimşek, dün Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada," 17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

NE OLMUŞTU?

AFAD, verilerine göre dün saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde yerine 6,97 kilometre altında  5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre illerde de hissedilmişti.

Dün depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, şunları kaydetmişti:

"Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Vatandaşlarımızda biraz panik var ama inşallah devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şu anda çadırlarımız gelmek üzere, yine Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktı. İnşallah hep birlikte bu yaramızı da saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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