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Niğde'de 2 kadına otomobil çarptı! Çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular!

Niğde'de bisikletiyle bir anda yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Niğde'de 2 kadına otomobil çarptı! Çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular!

Kaza, ilçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. 41 yaşındaki Züleyha Aytaş ve 61 yaşındaki Nazmiye Özkul, küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Niğde'de 2 kadına otomobil çarptı! Çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular!

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Niğde'de 2 kadına otomobil çarptı! Çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular!

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