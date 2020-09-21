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Niğde'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre saat 22.40'ta Niğde Bor'da3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 3.5 olarak duyuruken merkez üssünün Niğde'nin Altunhisar ilçesi olduğu belirtildi.

Niğde'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.40'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12.88 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Niğde'nin Altunhisar ilçesi olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

Deprem yerin 8.7 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı:

 Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Niğde 5.1 şiddetinde deprem! 20 Eylül Niğde'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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