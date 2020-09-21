Niğde'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın verilerine göre saat 22.40'ta Niğde Bor'da3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 3.5 olarak duyuruken merkez üssünün Niğde'nin Altunhisar ilçesi olduğu belirtildi.
AFAD'ın verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.40'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 12.88 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Niğde'nin Altunhisar ilçesi olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.
Deprem yerin 8.7 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Bor (Nigde)
Tarih-Saat : 21.09.2020, 22:40:48 TSİ
Enlem : 37.9823 N
Boylam : 34.0540 E
Derinlik : 12.88 km
Detay : https://t.co/3jsTrnQ3Xf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2020
KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) https://t.co/VjNWRiK3IJ
21.09.2020, 22:40:48 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 2.7 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.