Niğde’de 43 kulübe spor malzemesi verildi

Niğde Valiliği İl Özel İdaresince farklı branşlarda 43 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi.

Niğde Valiliği, farklı branşlarda 43 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu. Vali Yılmaz Şimşek, 5 Şubat Spor Salonundaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sporun çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, teknoloji bağımlılığından korumak, zihinsel ve bedensel açıdan daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan gençler için futbol sahaları ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği alanlar yapma gayretinde olduklarını belirten Şimşek, şunları söyledi; "Kendisi de sporcu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de 1300 olan spor tesis sayısı 4 bin 500 seviyelerine çıktı. Ümit ediyorum ki bu sayı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. İlimizde de çok yakın bir zamanda yeni kapalı spor salonumuzu sporseverlerle buluşturacağız. Fakat yapılan salon ve tesisler içerisinde spor yapan bireyler olduğu zaman kıymetli ve değerlidir. Bu noktada siz değerli spor kulüplerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Sporun gelişmesi ve toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlamak amacıyla özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ilgili tüm kurumlarımız aracılığıyla Spor kulüplerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Niğde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Olcay Kartal da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, eşofman, basketbol ve futbol topu, ayakkabı, çadır, satranç takımı gibi malzemeler kulüplere dağıtıldı.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA