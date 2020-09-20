Niğde 5.1 şiddetinde deprem! 20 Eylül Niğde'de deprem mi oldu?

AFAD'ın verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.97 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Niğde'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Adana ve Konya'dan da hissedildiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 2.8 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

NİĞDE VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok" dedi.

BOR KAYMAKAMI MEHMET YAVUZ'UN DEPREM AÇIKLAMASI

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "(Bor'daki deprem) Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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