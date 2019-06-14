Niğde’de 71 bin öğrenci karne aldı

Niğde'de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim-öğretim gören 71 bin 697 öğrenci karne aldı.

Nezihe ve Tahsin Kitapçı Okulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Yılmaz Şimşek karne töreninde sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı, güzel tatil geçirmelerini diledi.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "bugün ilimizde 387 okulda yaklaşık 72 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Bizlerde onların heyecanına ortak olmak sevinçlerini paylaşmak üzere okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza karnelerimiz takdim ediyoruz. Ben bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Başarılı olmayan öğrencilerimiz var ise onlarda üzülmesinler çalışarak telafi edeceklerdir. Tüm öğrencilerimize güzel bir yaz tatili diliyorum. Gönüllerince eğlensinler hoşça vakit geçirsinler ama bir taraftan da kitap okumayı da ihmal etmesinler" dedi.

Vali Şimşek, evde eğitim gören engelli öğrenci Abdulkadir Saygılı'yı ziyaret ederek karnesini verdi.

Kaynak: İHA