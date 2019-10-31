Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana yolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 75 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücüler Ç.D. ve H.K, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA
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