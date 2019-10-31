İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı

Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Niğde'de 75 kaçak göçmen yakalandı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana yolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 75 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücüler Ç.D. ve H.K, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT