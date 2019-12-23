Niğde’de arazi kavgası:3 yaralı
Niğde'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayırlı köyünde Ramazan Genç (39) ve kardeşi Cengiz Genç (35) ile enişteleri Fikret Demir (47) arasında arazi anlaşmazlığı nedeni tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda tarafların bir birine tabancayla ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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