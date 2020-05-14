Niğde’de bahçelere Akdeniz Sineği tuzağı dağıtıldı

Çin'e kiraz ihraç etmeye hazırlanan Niğde'de ağaçlara Akdeniz meyve sineği tuzağı yerleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirazın yoğun olarak yetiştiği Ulukışla ilçesindeki zararlı haşerelere karşı çalışma yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kirazın Niğde'nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olduğunu söyledi. Çin'e kiraz ihracatı görüşmelerinin devam ettiğini belirten Baş, şunları söyledi:

"Hastalık ve zararlı yönden üretimi riske etmemek için tedbirimizi alıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Akdeniz meyve sineğiyle ilgili tedbir amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede riskli alanda değiliz ama Mersin ve Adana ile sınır olduğumuz için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzak asımlarımız devam ediyor. Tuzaklardan ilaçlama zamanını tespit etmiş oluyoruz. Daha sonra ilaçlama ilanları vereceğiz. Bu sene kirazda inşallah Çin pazarına gireceğiz. Üreticimiz açısından ciddi anlamda getirisi yüksek bir pozisyon elde edilmiş olacak."

Altyapı eksikliklerini büyük ölçüde giderdiklerine vurgu yapan Baş, elma ve patateste olduğunu gibi Niğde'yi kirazda da merkez haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Baş, Niğde'de son turfanda kiraz hasadı yapıldığı için fiyatınında tatmin edici olduğuna işaret ederek, aynı zamanda ürünün yüksek yerlerde yetiştiği için tadı ve aromasının da güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA