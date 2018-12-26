Niğde’de başlayan kulak zarı ameliyatı sevkleri durduracak

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni alınan kulak mikroskobu ile kulak ameliyatları hastanede yapılmaya başlandı. Alınan yeni cihazla birlikte il dışına sevklerin azalacağı bildirildi.

KBB Uzman Dr. Fatih Bingöl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulak Zarında Delik (Kulak Zarı Perforasyonu) ameliyatı alınan bu cihaz ile hastanemizde yapılmaya başlanmıştır. Kulak zarı, dış kulak yolu ile orta kulak arasında yer alır. Dış ortamdan gelen seslerin ortakulağa iletilmesinin yanı sıra mikro organizmaların orta ve iç kulağa geçmesini sağlayan bariyer görevi vardır. Kulak zarı delik olan hastalarda hem işitme kaybı hem de kronik kulak enfeksiyonları olur. Sık geçirilen ve kronik enfeksiyonlara bağlı olarak kulak kemikçiklerinde hasarlanmalar, ilerleyici işitme kaybı olur. Tekrarlayan enfeksiyonlardan dolayı uzun dönemde kulakta çok ciddi (yüz felci, menenjit. Beyin apsesi) sebep olabilir. Kulak zarı delikleri mutlak ameliyat edilmelidir. Kulak zarındaki deliğin büyüklük yeri ve kemikçiklerin durumuna bağlı olarak kulak içinden veya kulak arkasında kesiler ile ameliyat yapılır" dedi.

Bingöl açıklamasına şu şekilde devam etti: "Zarda delik olan kulağın sudan korunmasına ve veya burun ve sinüs bölgesinde enfeksiyon odağı olmamasına rağmen tekrarlayan kulak akıntıları olması halinde hem hayat kalitesini artırmak hem de işitme kaybının ilerlemesini ve iltihaba bağlı komplikasyonların oluşmasını önlemek amacı ile zardaki deliğin kapatılabilmektedir. Belirgin işitme kaybı olan hastalarda aynı ameliyatta sesi ileten kemikçiklerdeki problemleri düzeltilebilmektedir. Bu amaçla çeşitli cerrahi teknikler mevcuttur. Bu tekniklerle kıkırdak, kemik greftler ya da orta kulak protezleri kullanılabilir. Orta kulak ve mastoid kemik içerisinde kolestatoma adı verilen ve kemiği eriterek ilerleyen iltihaplı dokunun saptanması durumunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat ile bu iltihabın temizlenmesi gerekir. Kolestatomalı hastalarda işitme sisteminin korunması veya onarılması ikinci öncelikte olup asıl amaç yüz felci, iç kulak kaynaklı işitme kaybı ya da kafa içi komplikasyonların (menenjit, beyin apsesi vb) oluşmasına fırsat vermeden iltihabın temizlenmesidir"

Kaynak: İHA