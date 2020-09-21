Niğde'de bir deprem daha oldu!

Son dakika haberi... Niğde'nin Bor ilçesinde dün gece meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde bir deprem daha oldu. Deprem, yine Bor ilçesinde ve bu sefer 4.1 büyüklüğünde hissedildi.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.

DÜN GECE YAŞANAN DEPREME İLİŞKİN...

Niğde, dün gece saat 22.00 sularında 5.1 şiddetinde sallanmıştı. Depremin ardından Bor ilçesine bağlı bir köye giden Vali Yılmaz Şimşek, “Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybı yok. Evlerde çatlaklar var. Ekipler tespit çalışması yapıyor. Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana’dan ikbal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede İl Müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.