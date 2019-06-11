Niğde’de bir eve düzenlenen operasyonda 262 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiledere beldesinde C.Y.'ye ait evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler eve düzenlediği operasyonda, C.Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 262 kök kenevir, otomatik av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA