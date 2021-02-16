Koronavirüs gölgesinde açılan okullar bu kez kar nedeniyle yeniden kapatıldı. Ülke genelinde bir çok kentte kar engeline takılan yüz yüze eğitim geçici süreliğine durduruldu. Bunlardan biri de Niğde'deki okullar oldu. Peki Niğde'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı 16 Şubat? Niğde'de okullar tatil mi son dakika?

NİĞDE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI 16 ŞUBAT?

Niğde'de okullar 2 gün tatil edildi. Buna göre 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tatilinde kar tatili verildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı ve buzlanma) nedeniyle Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Niğde merkez ve ilçelerimizdeki köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda, resmi ve özel anaokullarımız ile destekleme ve yetiştirme kursu veren özel ve resmi okullarımızda yüz yüze eğitime iki gün ( 16.02.2021- 17.02.2021) süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bu tarihlerde idari izinli sayılması kararı alınmıştır'' denildi.

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