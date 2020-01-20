Niğde’de dağ keçileri yemlendi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şubesi, Aladağlar'da yaban hayatı için yemleme çalışması yaptı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şubesi, Aladağlar'da yaban hayatı için yemleme çalışması yaptı.
Çamardı İlçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Aladağlar Milli Parkında yaban hayvanları için 2 bin kilogram yonca samanı bırakıldı.
Av Koruma Kontrol ekipleri 2019-2020 kış döneminde bugüne kadar toplam 4 bin 500 kg yonca, 2 bin kilogram buğday yemleme ile yaban hayvanlarını destekleme çalışması yapıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT