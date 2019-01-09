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Niğde'de eğitime bir gün 'kar' arası

NİĞDE'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması...

Niğde'de eğitime bir gün 'kar' arası

NİĞDE'de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

DHA


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