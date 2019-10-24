Niğde’de 'En güzel buzağı' yarışması

NİĞDE 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda "En güzel buzağı" yarışması yapıldı.

Fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmayı çok sayıda kişi izledi. 11 buzağının katıldığı yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken, sahibi İsmail Göç, Cumhuriyet altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına gerçekleştirildiğini söyledi. Baş, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA