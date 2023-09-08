Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Niğde'de bina yıkımı sırasında yangın merdiveninin yürüyüş yoluna devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Niğde'de bina yıkımı sırasında yangın merdiveninin yürüyüş yoluna devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yangın merdiveni yıkım işi, üniversite tarafında ihale edilerek özel bir firmaya verildi. Firmanın yaptığı yıkım sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının yürüyüş yoluna devrilmesi ile o sırada yoldan geçen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Gerekli tedbirler alınmamış"

Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerine gelerek bilgi aldı. Gerekli incelemelerin yapılacağını kaydeden Vali Çelik, "Burada istemediğimiz bir olay yaşandı. Üniversitemize bağlı yerleşkede daha önce depremden hasar gören Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasarlı olmadığı tespit edilen ama daha sonra üniversitenin yaptırdığı tetkiklerle hasarlı olduğu tespit edilen bir binanın yıkım işlemini üniversite bir ihale yapmış. Yıkımı alan firmada yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeden, hem emniyeti, hem valiliği hem de belediyeye bir bildirimde bulunmadan yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Maalesef gerekli tedbirleri almadığı için yıkımın yanından geçen bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Sevindiğimiz şu ölen bir vatandaşımız yok yaralanan da hafif yaralı. İlgili firma ile ilgili hem idari yaptırım yapılacak hem de bir vatandaşımız yaralı olduğu için adli işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yıkılan duvar nedeniyle Atatürk Bulvarındaki trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Niğde’de faciadan dönüldü: Yıkım sırasında yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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