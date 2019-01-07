Niğde’de fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas ve Isparta'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: İHA