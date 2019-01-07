İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Niğde’de fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Niğde’de fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde’de fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Niğde merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas ve Isparta'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.