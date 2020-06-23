Niğde'de hayvan çiftliğinde korkutan yangın!

Niğde’nin Altunhisar İlçesi Bayat Köyü'nde bir inek çiftliğinde henüz nedeni belli olmayan bir nedenden ötürü yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri ise yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, 5 bin inek kapasiteli hayvan çiftliğinin yem deposunda yangın çıktı. Yoğunlukla kuru yoncaların bulunduğu depoda alevler yükseldi. Durumu gören yetkililer hemen itfaiye ekiplerini aradı.

Niğde’de bulunan tüm itfaiye araçları ekipleriyle birlikte, AFAD ve su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Depoda yaklaşık 4 milyonluk yem bulunduğu bildirilirken, inekler ayrı bir bölüme alınarak yangın mahalinden çıkarıldı.