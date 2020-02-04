Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yarı yıl tatilinden dönen öğrencileri ilk ders zilinde ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yarı yıl tatilini bitiren öğrencileri okula dönüşlerinin ilk gününde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. 23 Nisan Ortaokulu, Kemal Çetintürk İlk ve Ortaokulunu eğitim öğretimin ikinci yarı yılının açılışı nedeniyle ziyaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir öğretmen ve öğrencilere yeni dönemlerinde başarı temennisinde bulundu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretine AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin eşliğinde devam eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, öğrencilerle söyleşiye katılarak belediye çalışmalarından bahsetti. Gençlerin talebi üzerine isteklerini geri çevirmeyen Milletvekili Selim Gültekin ve Başkan Emrah Özdemir; "Bizler sizlerle vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz bahar dönemi ile birlikte sizlerle birlikte daha çok vakit geçireceğiz. Sizlerin gözünden şehrimizi görmek istiyoruz. Niğde'nin geleceği sizlersiniz. Geleceği görmek için sizin değerli fikir ve bakış açılarınıza ihtiyacımız var, şeklinde ifadelerde bulunarak gençlere futbol maçı sözü verdiler.

Toplumlar, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlayabilen, karşısına çıkabilecek her türlü engelle mücadele etme gücüne sahip, kendini geliştirmesini bilen, disiplinli, öz denetimi güçlü bireylerle geleceğe güvenle bakabilirler diyen Başkan Özdemir; "Yarı yıl tatilini tamamlayarak okullarına dönüş yapan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim dönemlerinin başarıyla geçmesini diliyorum. Çocuklarımızın eğitimin hayat boyu süren dinamik bir süreç olduğunu unutmamaları gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Yarıyıl tatilini öğrencilerimizin en iyi şekilde değerlendirdiklerine inanıyorum. Öğretmenlerimizi ve velilerimizi gösterdikleri gayret ve fedakarlıklarından dolayı da kutluyorum. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek demektir. Niğde Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, bilim ve teknolojiyi yakından takip etmeleri, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için eğitim ve öğretime sunduğumuz katkılarımız artarak devam edecektir. Türkiye'nin geleceği öğrencilerimizin ve onların başarısındaki en önemli pay sahibi öğretmenlerimizin eğitim öğretimde ikinci yarıyılı, daha verimli geçirmelerini temenni ediyor hayatları boyunca başarılar diliyorum"dedi.

Kaynak: İHA