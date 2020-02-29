Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı

NİĞDE'de polis uygulama noktasında yakalanan 2 göçmenin koronavirüs şüphesi taşıdığı haberlerinin ardından kentte koruyucu maske satışlarında artış yaşandı.

Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerce sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen göçmerlerden 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı. Kan örneklerinin sonucu negatif çıktı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla kentte vatandaşlar koruyucu maske almak için medikallere ve eczanelere akın etti.

Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, "Vatandaşlarımız ihtiyaçları var ya da yok. Bizlerden maske talep ediyorlar. İmalatçılar şu anda eczanelere maske vermiyor. Elimizdeki maskeleri vatandaşın ihtiyaçlarını görecek şekilde vermeye çalışıyoruz. Özellikle okuldaki çocuklar özel bir hevesle maske istiyorlar ve aileleri de temin etmeye çalışıyor. Şu anda çoğu eczanelerde maske tükendi" diye konuşu. Öztürk, ihracatçıların da Çin'e gönderilmek üzere eczanelerden 500 bin kutuya kadar maske talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

BİN LİRAYA SATILAN MASKE VAR

Maske ve dezenfekte satışlarında artışlar yaşandığını vurgulayan medikal işletme sahibi İbrahim Büte, "Ülkemizden Çin'e maske sevkiyatı olmasından dolayı üretimde artışlar yaşandı. Niğde'de de 2 göçmenin koronavirüs şüphesi taşıdığı haberlerinin ardından maskeye vatandaşlarımız tarafından da yoğun bir talep oldu. 2019 yılının Aralık ayında maske fiyatları 7,5 liraya satıyorduk, virüs ile birlikte maske fiyatları da 10 lira, 12 liraya ve 35 liraya kadar satılmaya başlandı. Şuanda tane adet fiyatı 3 liraya kadar yükseldi. Ayrıca maskelerde fiyatlar 3 liradan başlıyor bin liraya kadar maske var" diye konuştu.

Satışları iki katına çıkan koruyucu maske hakkında medikal işletme sahibi Volkan Saygılı da, maske almak için vatandaşların akın ettiğini söyledi. Koruyucu maske fiyatlarının arttığını ve stokçuluk yapıldığını da aktaran Saygılı, maskelerin şu an 5 ile 40 lira arasında satışta olduğunu belirtti.

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Kaynak: DHA