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  3. Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salona baskın yaptı. Masaj salonunda arama yapan ekipler Leyla U., Bulgaristan vatandaşı Danıela E. ve Abdullah T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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