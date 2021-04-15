Niğde'deki feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobille kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Niğde'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Zeynep Kargı yönetimindeki 34 RN 4719 plakalı otomobil, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında Nurullah Saygılı'nın kullandığı 51 BG 744 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyonla çarpıştı.

YARARLILARI SIKIŞTIKLARI YERDEN AFAD EKİPLERİ ÇIKARDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan sürücü Kargı ile Cansu ve Defne Bulduk, Gülseren Çolak ve Ela Turgut, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı