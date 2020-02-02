Niğde’de ‘Peygamberimi öğreniyorum’ Programına Yoğun İlgi

Niğde'de çocuklara yönelik düzenlenen "Peygamberimi Öğreniyorum" programına ilgi oldukça yoğun oldu.

Niğde Belediye Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenlendi. Kültür Merkezinde gerçekleşen Peygamberimi Öğreniyorum programına, minik öğrencileri katıldı.

Çift Seans Halinde Yapıldı

Peygamberimi Öğreniyorum çocuk programı 13.00 ile 15.30 saatleri olmak üzere çift seans şeklinde gerçekleşti. Hüseyin Goncagül'ün ilahiler okuduğu, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca, Şaka Seven Peygamber konulu sunum, kukla gösterileri ve Hz. Peygamberimizin çocukluğunu anlatan kısa film gösterimi minik çocuklar için yapıldı.

Programa katılarak çocuklarla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; " Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamaya kültürel ve sosyal faaliyetlerimizle bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireyler oluşturmak için gayretle geleceğe iz bırakan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA