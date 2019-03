Niğde’de Şehitler dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü dolasıyla şehitler Niğde'de dualarla anıldı.

Niğde Şehitliği'nde yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Şehitlik Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kutlamalarda şehitler için Kuran-I Kerim okundu. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören birliği saygı atışı yaptı ve şehit çocukları şiirler okudu.

Törende konuşan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, "Bu gün dualarla andığımız günün anlamının ve öneminin bizler için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bu kara toprağın bağrında yatan yiğitler hainlerle mücadele ederken sadece kendi ailesini düşünmedi, bu milletin namusunu huzurunu birlik ve beraberliğini, Vatanın bölünmez bütünlüğünü düşünerek şehadete eriyorlar. Şehadete eren kahramanlarımızın emanetleri sizler bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Oğlunun Albayrağa sarılı tabutunu kucaklayan ana baba, her gün kapıdan girecekmiş gibi özlemle bekleyen eşi, kimi doğmuş kimi doğmamış yetim kalan şehit çocuklarımız sizler bu milletin onur ve şeref tablosusunuz her zaman başınız dik olsun çünkü bu güzel mertebeye Allah sizleri layık gördü. Bu Madalyayı Gururla ve Onurla taşıyınız Allah'ım sizlerden razı olsun" dedi.

Demir konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil! Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. Öyle bir ruhturki, (Çelik ve Barut) inancın ve imanın karşısında yenik düşmüştür. Çanakkale'de öyle bir millet vardıki işte o milletin yetiştirdiği yiğitler dedelerinden aldığı asil ruhla, Terörle Mücadelede, Hendek Operasyonunda, Fırat Kalkanı Harekâtında, Afrin Operasyonunda, Münbiç Operasyonunda ve 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde tüm hainleri kendi kazdıkları çukura gömdü. Biz Türk milleti olarak toprağımızı, bayrağımızı namusumuz bildik, bu uğurda yüz binlerce şehit ve gazi verdik bizler şehit aileleri olarak her zaman kardeşlikten ve barıştan yana olduk, bu milletin huzurunu bozmak için uğraşan münafıkların karşısında olduk ve her daimde olmaya devam edeceğiz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, bayrağımız göklerde, en yüksekte ezanımız her daim gür sesle okunacak ve toprak bütünlüğümüz her zaman daim olacaktır."

Şehitlik alanında yapılan törenin ardından etkinlik Kültür Merkezi'nde devam etti.

