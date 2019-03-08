Niğde’de silahlı kavga: 3 yaralı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sonrası kaçan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşler Kasabası Yeni Gümüş Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği S.Y., S.Y. ve A.E. yaralandı. Olay sonrası İ. E., A.E. ve M.E. isimli şahıslar kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla İ. E., A.E. ve M.E kısa sürede yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli çap ve miktarda fişek ile oluklu bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. E. ve A. E. tutuklanırken, M.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA